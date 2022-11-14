شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. فريق هاوٍ يطلب إستعارة هالاند من مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقدم فريق نادي أشتون يونايتد الذي يلعب في دوري الهواة الإنجليزي بعرض رسمي من أجل الحصول على توقيع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي خلال الفترة الحالية.

فريق هاوٍ يطلب التعاقد مع هالاند رسميًا

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فريق نادي اشتون يونايتد عبر موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت أكد إنه تقدم بعرض رسمي للحصول على توقيع هالاند على سبيل الاعارة وذلك لمدة ثمانية وعشرين يومًا لإستغلال فترة التوقف الدولي الخاصة بإقامة مونديال فيفا قطر 2022.

وقال ميشيل كليج المدير الفني لفريق نادي اشتون يونايتد أن ما حدث أمر منطقي حيث لن يلعب السيتي خلال تلك الفترة ونريد أن نساعد جوارديولا حتى يحافظ إيرلينج على لياقته البدنية والأمر منطقي أكثر من لعب الجولف لمدة ستة أسابيع".

يُذكر أن هالاند سبق وأن لعب مع المان سيتي 18 مباراة بجميع المسابقات تمكن من تسجيل 23 هدفًا بجانب تقديم 3 تمريرات حاسمة.