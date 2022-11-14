شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أول قرار من مانشستر يونايتد تجاه رونالدو بعد تصريحات " الخيانة " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر للعام الجاري 2022 مفاجأة من العيار الثقيل مفادها أن إدارة فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي قرر تغريم النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب التصريحات الأخيرة التي صدرت منه تجاه المدير الفني واللاعبين ومجلس الإدارة.

مانشستر يونايتد يقرر تغريم رونالدو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الدون قد سبق وان خرج في مقابلة صحفية يوم أمس الاحد مؤكدًا خلالها أنه يشعر بالخيانة من النادي وأشار إلى أن المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج وعددًا من الإداريين أرادوا رحيله مؤكدًا عدم احترامه للمدرب وبعض اللاعبين.

قبل أن تخرج صحيفة مترو البريطانية وتؤكد ان إدارة المانيو مانشستر يونايتد قرر تغريم رونالدو مبلغ قدره 1 مليون جنيه إسترليني بعد تصريحاته وهو المبلغ يعادل راتب اسبوعين للاعب البرتغالي.

