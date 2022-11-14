شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن هدافي كأس العالم عبر التاريخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تترقب الكثير من جماهير كرة القدم خلال الفترة القادمة انطلاقة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وهي التي تقام للمرة الاولى في الدول العربية والشرق الأوسط بمشاركة 32 منتخبًا تم تقسيمهم على ثمانية مجموعات كل مجموعة بها أربعة منتخبات يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني للدور ثمن النهائي. هدافي كأس العالم عبر التاريخ ويأتي ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ وفق ما يلي:- الألماني ميروسلاف كلوزه 16 هدف

البرازيلي رونالدو 15 هدف

الالماني جيرد مولر 13 هدف

الفرنسي جاست فونتين 13 هدف

البرازيلي بيله 12 هدف

المجري ساندرو كوتيشيش 11 هدف

الالماني يورجن كلينسمان 11 هدف

الالماني هيلموت راهن 10 أهداف

الانجليزي جاري لينكر 10 اهداف

الارجنتيني جابرييل باتيستوتا 10 اهداف

البيروفي تيوفيلو كوبياس 10 اهداف

الالماني توماس مولر 10 اهداف

البولندي جرزيجورز لاتو 10 اهداف