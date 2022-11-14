شكرا لقرائتكم خبر بارزاني: القصف الإيراني تجاوز سيادة كردستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة (شفق نيوز) الإخبارية العراقية عن بارزاني قوله، خلال حفل افتتاح معهد الإبداع والتجديد في أربيل «إن القصف الإيراني هو تجاوز على سيادة إقليم كردستان».وأفاد وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان برزنجي بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين جراء قصف إيراني بطائرات مسيرة على الإقليم، وقال برزنجي «وجهنا المستشفيات بالدخول في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية».
وقصفت ثلاث طائرات مسيرة أمس، مقرات حزب «كوملة» الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن مع قصف إيراني آخر نفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في قضاء كويسنجق ضمن محافظة أربيل.
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