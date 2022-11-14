يون وبايدن يتعهدان بسحق تهديدات كوريا الشمالية

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وتوصل الرئيسان إلى الاتفاق خلال قمة ثنائية عقدت في بنوم بنه، على هامش التجمعات الإقليمية، وسط تصاعد التوترات في أعقاب استفزازات كوريا الشمالية غير المسبوقة، والمخاوف من قيام النظام بإجراء تجربته النووية السابعة.وقال مكتب يون في بيان صحفي «أعرب الزعيمان عن قلقهما الجاد بشأن الاستفزازات العدوانية غير المسبوقة، التي قامت بها كوريا الشمالية أخيرا، واتفقا على الحفاظ على التنسيق السلس والموقف الدفاعي الثابت المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتعزيزهما».
وأضاف البيان «إذا استخدمت كوريا الشمالية أسلحة نووية بأي شكل، فإن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستردان بقوة ساحقة باستخدام كل الوسائل المتاحة».
وجاءت القمة وسط توترات متصاعدة في أعقاب وابل من تجارب الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية، بما في ذلك تجربة فاشلة لصاروخ باليستي عابر للقارات، وإطلاقها للمرة الأولى صاروخا باليستيا فوق اليابان منذ 5 سنوات.
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