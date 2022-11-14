شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لمنتدى شباب العالم حول "دور الإعلام فى مشاركة الأطفال بالعمل المناخى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت الجلسة الثالثة على منصة منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، "دور وسائل الإعلام في تعزيز مشاركة الأطفال في العمل المناخي"، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر المناخ "COP27"، المنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ.

شارك في الجلسة نخبة من المتحدثين حول مشاركة الأطفال في العمل المُناخي، وهم؛ هاجر جميل، الإذاعية ومقدمة البرامج، وسارة حسن، مسئول التواصل والإعلام بهيئة إنقاذ الطفولة، ومحمد الشاذلي، مذيع برنامج صباح الخير، ومحمود السعيد، مذيع إكسترا نيوز.

وشهدت الجلسة، مشاركة العديد من الأطفال من مختلف محافظات مصر، للنقاش حول معرفتهم عن التغيرات المناخية، ومطالبتهم لوسائل الإعلام بتسليط على الضوء عليهم وحضور فاعليتهم ومشاركتهم في ورش عملهم في القضايا المتعلقة بالمناخ.

وتناول الحضور خلال الحلقة النقاشية دور الإعلام في تعزيز مشاركة الأطفال في العمل المناخي، مؤكدين أن الإعلام له دور كبير في تلك القضايا ولكن وظيفة الإعلام الرئيسية تتجسد في توصيل ما يقوم به صناع القرار للجمهور من خلال البرامج بمختلف أنواعها، وعمل بعض الأعمال الفنية البسيطة لجذب انتباه الأطفال وتوعيتهم بالقضايا المناخية، مؤكدين أنه لابد من صناع الفن أن يأخذوا هذه القضية في اهتماماتهم.

فيما أكد الحضور أنه يجب على وسائل الإعلام تسليط الضوء على تلك القضايا وإبرازها والتواصل مع المسئولين وعمل العديد من الفقرات للتوعية والسلوكيات.

وأضاف الحضور خلال حديثهم أن هناك مسؤولية أيضًا على الأهل تجاه أطفالهم في توعيتهم وسلوكيتهم في ممارسة حياتهم الطبيعية، وهذا هو التحدي الأكبر، مؤكدين على ضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية في مصر جزء يتحدث عن القضايا المناخية وكيفية التعامل مع التغيرات المناخية. فيما خرجت الجلسة بتوصية حول إنشاء منصة للأطفال على التلفيزيون لتوعية الأطفال من مخاطر التغيرات المناخية.