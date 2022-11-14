شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات فى المحافظات.. أبرزها توزيع بطاطين ومواد غذائية على عمال النظافة والباعة والمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

تابعت أمانتا العمل الجماهيرى والأعمال الحكومية بقسم الشرابية، عملية استكمال دهانات وتزيين أسوار المدارس الموجودة داخل الحي، وذلك لرسم البهجة والسعادة علي وجوه الطلاب والطالبات، وبث روح الولاء والانتماء وغرس حب الوطن فى نفوس الطلاب والمارة.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة الحزب بمدينة السادس من أكتوبر، أولى دوراتها التدريبية لتأهيل عدد من معلمي فصول محو الأمية تمهيدًا للتوسع في أقامة فصول جديدة لمحو الأمية، وذلك بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالمدينة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما واصلت أمانة المرأة بقسم العمرانية، عقد لقاءات للتأكيد علي أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنفذها المرأة المصرية وكذلك حتمية التوسع في إقامة فصول محو الأمية تنفيذًا لاستراتيجية "مصر 2030".

كما واصلت أمانة مركز أوسيم، قطار مبادرة "صحتك تهمنا"، لإجراء الكشف الطبي علي أهالي قرية بشتيل البلد، بالمجان، وشهدت القافلة الطبية المتخصصة في أمراض الرمد إقبالاً كبيراً من الأهالي.

كما ساهمت أمانة مركز البدرشين، في أعمال التطوير والتجميل القائمة بقرية ميت رهينة بالتعاون مع الوحدة المحلية بالقربة وتولت أمانة الحزب أعمال دهان وتزيين كوبري ميت رهينة السياحي أمام نقطة شرطة مرور سقارة.

وفي محافظة قنا،

نظمت أمانة العمل الجماهيري بمركز دشنا ندوة تثقيفية، تحت عنوان "التغيرات المناخية ودور مصر"، في مواجهة تلك التغيرات وذلك تزامنا مع انعقاد قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وأكد المشاركون في الندوة، علي أن مصر تقود العالم حاليا نحو أهم قضية وهي قضية التغيرات المناخية والتي تأتي علي رأس التحديات التي تواجهه جميع دول العالم حاليا لما تسببه من كوارث طبيعية وما تمثله من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادي وأمنه المائي والغذائي وقدرته علي تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء علي الفقر، وضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في الاعتماد علي الغاز الطبيعي وزيادة الرقعة الخضراء وترشيد الاستهلاك في المياه كما استعرضت الندوة أيضا جهود الدولة المصرية في العمل علي الحد من تلك التغيرات المناخية وتسليط الضوء علي جانب من فعاليات المؤتمر المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ بحضور زعماء وقادة العالم.

وفي محافظة الدقهلية،

تواصل أمانة مدينة المنصورة، تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين والألحفة علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً في قري المدينة، بالإضافة لتوزيع المساعدات العينية للمواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية، حيث قامت الأمانة بتوزيع عدد 1000 بطانية ولحاف، و200 عبوة من المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي عمال النظافة والباعة الجائلين والأسر الغير قادرين والمرضي في مستشفيات جامعة المنصورة، ضمن حملة "شتاء دافئ"، من قبل فريق من شباب الحزب الذي اصطف بحملة مكبرة للتوزيع من خلال المرور علي المستشفيات والأسر الأولي بالرعاية.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية جماهيرية بمقر مركز العلوم الاستكشافي في مدينة موط، تحت عنوان "التغيرات المناخية وأثرها على البيئة".

كما نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة تثقيفية صحية، تحت عنوان "صحة المراهقات وسرطان الثدي"، وذلك بمدرسة بلاط الثانوية الزراعية بمركز ومدينة بلاط.

وفي محافظة الإسماعيلية،

تواصل أمانة مركز القنطرة شرق، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع عددا من البطاطين والأغطية، على الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين مرور عليهم في المنازل، وفقاً لكشوف معد مسبقاً للمستحقين من الأسر البسيطة.

وفي محافظة الغربية،

تواصل أمانة مدينة زفتي، توفير كميات كبيرة من الأرز المصري، لبيعه للمواطنين وذلك في منافذ مختلفة داخل المدينة، علي أن يكون لكل بطاقة 5 كليو أرز مصري، بسعر 12 جنيه للكيلو، لتسهيل عملية بيع الأرز للمواطنين وتجنب للأزدحام، وشملت منافذ المدينة الأتي، في الوحدات الحزبية لحي الصوامع، وحي البحري، وخلف السكة الحديد، وكفر عنان عروبة، ووسط البلد، والجزيرة، وشهدت المنافذ الستة إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

وفي محافظة الفيوم،

نظمت أمانة المرأة بمركز إطسا، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية وتأثيرها علي المجتمع، ودور المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة، وذلك في الوحدة الحزبية بمنية الحيط، وأكد المشاركون في الندوة، علي دور المرأة في نهضة المجتمع واهتمام الدولة بها، ودعمها، وتناولت الندوة مفهوم التغيرات المناخية، والتهديدات التي تفرضها آثار تلك التغيرات على كافة جوانب الحياة، وكيفية حدوث التغيرات المناخية نتيجة ارتفاع متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب الأنشطة البشرية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر والأمطار الغزيرة وظواهر الجفاف والتصحر والعواصف الترابية والرملية وموجات الحرارة الشديدة وتآكل الشواطئ على مستوى العالم.

وفي محافظة القليوبية،

أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، فعاليات الدورة التدريبية، لتدريب أعضاء وكوادر الحزب، وذلك بمقر أمانة شرق شبرا الخيمة، بحضور هيئات مكاتب الحزب بأمانات شبرا الخيمة غرب وشبرا الخيمة شرق، وتناولت الدورة موضوعين وهم أسلوب تكوين فريق العمل، ومهارات استخدام الوقت، ويهدف إلي تأهيل الكوادر الحزبية بالمراكز والأقسام بمختلف تشكيلاتها ورفع الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات وأن البرنامج يستهدف جميع تشكيلات الحزب بالمراكز والأقسام والبالغ عددها 503 قيادة علي مستوي كافة التشكيلات بكل أمانة.

وفي محافظة السويس،

تواصل أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، لليوم الثاني علي التوالي، فعاليات الدورة التدريبية لتدريب الكوادر الحزبية لقسمى فيصل وعتاقة، ضمن البرنامج التدريبي والذي يشمل التسويق للحزب، وإدارة الأزمات، والسلوك والإلتزام الحزبي، ومهارات التفاوض والإقناع.

وفي محافظة دمياط،

تواصل أمانة مركز كفر سعد، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع عدداً كبيراً من البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، وذلك تزامنا لمواجهة برد الشتاء القارس.

كما تنظم أمانة مركز كفر البطيخ، قافلة طبية مجانية، شاملة عدداً من التخصصات الطبية، غدا الثلاثاء، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين، وذلك لإجراء الكشف الطبي علي تخصصات "أنف وأذن- القلب- الجهاز الهضمي- الكبد- باطنة- أطفال"، بالإضافة إلي إجراء تحاليل طبية بالمجان وأخري بنسبة خصم تصل إلي 50%، وذلك في مقر أمانة كفر البطيخ.

وفي محافظة البحيرة،

قامت أمانة المرأة بالمحافظة، بتوفير النول الخشبي لتدريب السيدات عليه لإنتاج السجاد والكليم اليدوي، وذلك بمقر أمانة مركز إيتاي البارود، وذلك بهدف حب العمل والإنتاج والرغبة بالاعتماد علي النفس، والمساهمة في تحسين دخل الأسرة، وتوفير الخبرة ببناء علاقات مع الآخرين والتعامل مع الناس.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة مركز أبنوب، معرضًا متنقلا لبيع السلع الغذائية بسعر أرض ‏المصنع للمواطنين بقري ومركز أبنوب، بالتعاون مع شركتي حمزة إخوان، ونسر أسيوط لتعبئة ‏السلع العذائية، وشهد المعرض اقبالًا كثيفًا من أهالى المركز بحضور أعضاء هيئة المكتب، كما نظمت الأمانة أيضا ندوة لشرح الخدمات التى يقدمها مركز تأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة، وتناولت الندوة الخدمات التى يقدمها مركز تأهيل المعاقين بأنبوب وتناولت الندوة مميزات كارت الخدمات المتكاملة واعفاء صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب ويمكنه كارت الخدمات من الحصول على سكن حكومة مناسب، والدمج بالمدارس ويحق لصاحبه الجمع بين معاشين مع الإعفاء من الرسوم الجمركية السيارات والدمج فى المعاهد والجامعات والكشف المجانى بالمستشفيات والتعيين بنسبة 5%.

كما نظمت أمانة التعليم والبحث العلمى بمركز منفلوط، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "التنمر المدرسي"، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بمركز منفلوط وذلك بمدرسة الحسين بن على بالحواتكة، وتناولت الندوة، الحديث عن مفهوم التنمر بشكل عام ثم توضيح انواع التنمر وكيفية اكتشاف حالات التنمر واسبابه وطرق مواجهته وخطوات علاجه ثم قام بإجراء تطبيق عملى لطلاب المدرسة على كيفية التعامل مع المتنمر والأسلوب الأمثل لمواجهته.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانتا الزراعة والموارد المائية والعمال والفلاحين بقسم العامرية أول، مؤتمرا حول التوصيات الإرشادية لمحصول القمح فى ظل التغير المناخى، في الوحدة الحزبية بقرية حارس 2 بالنهضة، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بالمحافظة، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات للفلاحين، وذلك في حضور لفيف من أهالي قرى النهضة وأعضاء الحزب والمزارعين.

كما نظمت أمانة قسم المنتزة أول، ورشة عمل للأطفال ذوي الهمم "القادرون بإختلاف"، لتعليم الأنشطة اليدوية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز سمالوط، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية بني خالد وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المحتاجة، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

كما أطلقت أمانة بندر المنيا، حملة مكبرة لتوزيع عدد كبير من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية على المواطنين والأسر الأولي بالرعاية بأحياء المدينة.

كما نظمت أمانة شئون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراكز العدوة، وسمالوط، ومطاي، أربعة، ندوات تثقيفية حول التحول الرقمي كأحد ركائز الجمهورية الجديدة، والتي استهدفت تعريف المشاركين بأهمية التحول الرقمي، وفوائده وضرورة تطبيقه لرفع كفاءة الموسسات.

وفى محافظة شمال سيناء،

اختتمت أمانة الشئون الثقافية والفنون والرياضة بالمحافظة، فعاليات الصالون الثقافي لمناقشة توصيات قمة المناخ كوب 27 وتحفيز التحول إلى الإقتصاد الأخضر والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ المُنعقد في نوفمبر 2022 وذلك بقاعة رعاية الطلبة بمدينة العريش، وخلال الفعالية تم عرض مشغولات يدوية سيناوية تم تدويرها من خامات البيئة النظيفة وبعض الأعمال الفنية المعبرة عن التغيرات المناخية، وتخلل الصالون الثقافي فقرة غنائية وطنية وفقرة غنائية إستعراضية عن التغيرات المُناخية بقيادة العازف السيناوي طارق الشوربجي.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.