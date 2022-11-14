حزب العمال الكردستاني ينفي الضلوع في هجوم إسطنبول

نفت قيادة حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع في اسطنبول أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وجاء في بيان صادر عن حزب العمال الكردستاني: "من غير الوارد أن نقوم بمثل هذا العمل في وقت قررت فيه حركتنا تمديد الهدنة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني أنه مدد الهدنة التي أعلنها في 13 أغسطس إلى حين إجراء الانتخابات العامة التركية المرتقبة في يونيو.

وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم عن القبض على شخص كان مكلفاً بقتل منفذة تفجير تقسيم، وذلك عقب قيامها بالتفجير.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم، قال إن «منفذي الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان اليوم، لو لم يتم إلقاء القبض عليهم»، معلنا «القبض على منفذة التفجير والشخص المكلف من قبل تنظيم «بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي» الإرهابي بتصفيتها إثر تنفيذ الهجوم».

وقال بهذا الصدد: «ربما هذا الخبر سيحزن التنظيم الإرهابي، فلقد ألقينا القبض أيضا على الشخص الذي أمره التنظيم بقتل منفذة التفجير».