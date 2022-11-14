عن تجنب المواجهة والحرب في أوكرانيا وأزمة تايوان.. تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني

الشارقة - اميمة ياسر -

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينج، في أول لقاء لهما، الأولويات وعدد من القضايا.

وقال البيت الأبيض، في بيان الإثنين، إن بايدن أبلغ شي جين بينج بأن الولايات المتحدة ستواصل منافسة الصين بقوة، ولكن "المنافسة لا يجب أن تنجر إلى الصراع"، في حين شدد الرئيس الصيني على أن قضية تايوان "خط أحمر" لبلاده.

وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور الصين عقب اللقاء لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع.

وتابع بيان البيت الأبيض أن بايدن شدد على ضررة إدارة المنافسة، والحفاظ على خطوط التواصل مفتوحة.

أوكرانيا

وأشار البيان إلى أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بشأن التحديات الإقليمية والعالمية وأن بايدن أثار مع شي "حرب روسيا الوحشية في أوكرانيا"، وتهديد روسيا "غير المسؤول" باستخدام الأسلحة النووية.

ولفت إلى أن الزعيمين جددا تأكيدهما على أن الحروب النووية لا يجب أن تخاض وأنه لا يمكن الفوز فيها، وأكدا معارضتهما "استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا".

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن "القلق الكبير" من الوضع الحالي في أوكرانيا، وقال: "ندعم ونتطلع قدماً إلى استئناف السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع البيان أن بايدن تحدث معه بشأن ممارسات الصين في شينجيانج والتبت وهونج كونج، وحقوق الإنسان بشكل عام.

وقال شي جين بينج في بيانه، إن الصين تواصل التشجيع على محادثات السلام، وتؤيد استئناف تلك المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

لكنه قال إن الصين تأمل في الوقت نفسه، بأن تقوم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والاتحاد الأوروبي بـ"حوار شامل مع روسيا".

وأضاف أنه من الضروري التفكير بجدية في أن "النزاعات لا تنتج فائزين، وأنه لا حل بسيطاً لمشكلة معقدة، وأنه يجب تجنب المواجهة بين الدول الكبرى".

كوريا الشمالية

وأثار بايدن المخاوف الأميركية بشأن سلوك كوريا الشمالية "الاستفزازي"، وأشار إلى أن كل أعضاء المجتمع الدولي، لديهم مصلحة في "تشجيع بيونج يانج على التصرف بمسؤولية".

وأكد الرئيس الأمريكي في هذا الصدد على التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه الدفاع عن حلفائها في منطقة المحيط الهندي الهادئ.

تايوان

وعن قضية تايوان، قال البيت الأبيض في بيانه إن بايدن أوضح تفصيلاً أن التزام الولايات المتحدة بسياسة الصين الواحدة لم يتغير، وأن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير أحادي للوضع الحالي من أي من الطرفين.

وشدد بايدن على أن العالم لديه مصلحة في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأضاف بايدن أنه أثار مع شي، الاعتراضات الأميركية، على "الممارسات القسرية، والأفعال العدائية" المتزايدة تجاه تايوان، والتي "تقوض السلام والاستقرار في مضيق تايون، واٌقليم بشكل عام، وتهدد الرخاء العالمي".

من جانبه، قال الرئيس الصيني إن قضية تايوان، في قلب قلب المصالح الصينية، وأن قضية تايوان هي "أول خط أحمر، ولا يجب عبوره في العلاقات الصينية الأميركية".

وشدد شي على أن حل قضية تايوان هي مسألة للصينيين، والشؤون الصينية الداخلية. وحذر من أن "أي طرف يحاول فصل تايوان عن الصين، سينتهك المصالح الأساسية للأمة الصينية".

وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن يقابل الجانب الأميركي تصريحاته بأفعاله، وأن يلتزم بسياسة الصين الواحدة.

"منافسة لا صراع"

ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فقد ناقش بايدن أيضاً الممارسات الصينية الاقتصادية الحمائية والتي "تضر العمال الأميركيين وعائلاتهم، والعمال والعائلات عبر أنحاء العالم".

وقال شي إن المنافسة يجب أن تتمحور حول "التعلم من واحدنا الآخر، وأن نصبح أفضل، وأن نحقق التقدم معاً، وألا تتمحور حول إفشال الآخرين، في لعبة صفرية".

وأضاف الرئيس الصيني أنه من الصالح المشترك، تعزيز التعافي العالمي ما بعد جائحة كورونا، ومعالجة قضايا التغير المناخي، والقضايا الإقليمية الأخرى، عبر تنسيق وتعاون صيني أميركي.

وأشار إلى أن الصين تعارض "تسييس الاقتصاد واستعماله كسلاح، وكذلك العلاقات التجارية والتبادلات الصينية والتكنولوجية".

وتابع أن العلاقات الصينية الأميركية، يجب أن يحددها الحوار والتعاون الذي يفوز فيه الجانبين، وليس "المنافسة الصفرية".

وحذر من أن "بدء حرب تجارية أو تكنولوجية، وبناء الحواجز والانعزال سيضر بشكل كبير بسلاسل الإمداد، ويسير عكس مبادئ السوق الحر، ويقوض قواعد التجارة العالمية".

وقال بيان البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي أعاد التأكيد على ضرورة حل قضايا المواطنين الأميركيين المحتجزين في الصين، أو عرضة لأوامر بمنع الخروج من البلاد.

وأضاف أن نجاح الصين أو الولايات المتحدة "فرصة وليست تحدياً".

الديمقراطية

وحذر الرئيس الصيني من أن السردية التي تدعي "الديمقراطية مقابل السلطوية" ليست السمة التي تحدد عالمنا اليوم، "كما أنها لا تمثل التيار السائد في عالمنا".

وقال إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على الحفاظ على الاتصالات الاستراتيجية ومواصلة التشاور على بشكل منتظم.

وشدد شي على أنه لا يجب على أي من الطرفين، محاولة "إعادة تشكيل الآخر على صورته، أو محاولة تغيير أو قلب نظام الآخر".

وأضاف أن الصين لديها "تقليد مجيد للتحسين من النفس، وأن أي محاولة لقمع أو احتواء الصين، ستؤدي فقط إلى إلهام وإذكاء حماس الشعب الصيني".

ولفت إلى الجانب الأميركي يجب أن يترجم التزاماته إلى أفعال ملموسة، "بدلاً من قول شيء وفعل شيء آخر".

كما شدد بايدن على أن الولايات المتحدة والصين، يجب أن تعملا معاً لمعالجة التحديات العابرة للدول، مثل التغير المناخي، واستقرار الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التخفيف من عبء الديون، وأمن الصحة، وكذا أمن الغذاء العالمي، لأن "هذا هو ما يتوقعه المجتمع الدولي".

وأضاف البيتن أن الزعيمين اتفقا على تمكين المسؤولين الكبار في الجهتين، للحفاظ على التواصل، وتعميق الجهود البناءة في لتعاون.