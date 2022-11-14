شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" توصى بتدبير الاعتمادات المالية لإنشاء كوبرى مشاة بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب أكمل فاروق وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجيه، بشأن إنشاء كوبري مشاة على طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي بدمنهور.

واستعرض النائب محمد وجيه الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لإنشاء الكوبرى لتخفيف المعاناة عن المواطنين والحد من الحوادث وحماية الأرواح.

وأكد ممثلو الحكومة خلال الاجتماع عدم الممانعة في إنشاء الكوبري، وقال النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية ورئيس الاجتماع، إن اللجنة توصي ممثل الحكومة بمخاطبة وزارة النقل لتدبير الاعتماد المالي لإنشاء الكوبرى لأهميته للمواطنين وأن هناك حاجة ملحة لإقامته.

وطالبت لجنة الإسكان والإدارة المحلية، وزارة النقل بموافاتها بتقرير خلال 15 يوما بما تم بشأن تدبير الاعتمادات المالية واتخاذ اللازم للتنفيذ.