شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ" تطالب الوزارة بخطة لمواجهة تأثير تغيرات المناخ على الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، تأثيرات التغييرات المناخية على قطاع الزراعة.

وثمن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، نجاح مصر في تنظيم قمة المناخ cop 27، والتي شهدت حضور قوى من قادة وزعماء العالم، مشيدا بما شهدته أيضا من مناقشات وفعاليات موسعة حول مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

وأكد الجبلى، أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر ورئيسى بالتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب الإسراع في إعداد خطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لمواجهة تلك التأثيرات على قطاع الزراعة.

وقال الجبلى: لابد من الدراسة الدقيقة لتلك التأثيرات والعمل على استنباط أصناف جديدة تتحمل تلك التأثيرات مثل الملوحة المرتفعة ودرجات الحرارة المرتفعة واستبدال المحاصيل الشرهة للمياه بالمحاصيل الأقل استهلاكا للمياه.

وأضاف، "أيضا لابد من إعداد حصر للخريطة الزراعية ووضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تلك التأثيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي المصرى".

وشدد الجبلى على ضرورة قيام وزارة الزراعة، بإفادة اللجنة بخطة واضحة محددة بشأن مواجهة تلك التأثيرات المناخية في قطاع الزراعة، بحيث تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة عن التكاليف، وتكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأكد رئيس لجنة الزراعة، على أهمية قيام وزارة الزراعة بذلك الدور الهام، وأن تكون هي الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المزارعين، لتتولى الوزارة بدورها إنهاء كافة معاملات الفلاح مع الجهات الأخرى نيابة عنه.

وأيده في ذلك أعضاء اللجنة، مطالبين بتوفير معلومات وبيانات دقيقة عن كافة القطاعات بالوزارة مثل المتعلقة بتوفير التقاوى والبذور والأسمدة وغيرها.

ومن جانبه أكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة التركيز على جانب الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بمواجهة آثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، بحيث يتم إيجاد حلول لمشكلات التغيرات المناخية، فى الزراعة، مثل التوصل إلى سلالات جديدة تكون مقاومة للتغيرات المناخية وكذلك تكون قادرة على مواجهة درجات الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة، وأيضا تقصير مدة الزراعة على سبيل المثال.

وأضاف السباعى، أيضا لابد من وجود دراسات بحثية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتوفير التقاوى اللازمة.

ووجه السباعى، تساؤل حول سبب توجه المزارعين لزراعة الأرز على حساب الزراعات الأخرى، وما الذى قامت به الدولة لتشجيع المزارعين لزراعة الذرة الصفراء وغيره من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ضرورة توجيه سؤال لوزارة الزراعة، حول دورها في قطاع البحث العلمى لانتاج سلالات جديدة تستطيع مواجهة تلك التغيرات المناخية.

واتفق معه المهندس عبد السلام الجبلى، مؤكدا أهمية البحث العلمى في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلي أن ذلك يعد من الأولويات في هذه الفترة.