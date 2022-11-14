شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين المصريين: نرفض مزايدة رشا عزب وأخواتها على النقابة ومحاكمتهم واجب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين بأن استمرار اعتصام رشا عزب واخواتها مني سليم وإيمان عوف في مقر نقابة الصحفيين واستقوائهم بالخارج للضغط على الدولة للإفراج عن علاء عبد الفتاح المسجون جنائيا عار على الأسر الصحفية التي طالبت مجلس النقابة بإنهاء هذه المهزلة وتطهير قلعة الحريات من أصحاب الأجندات الخاصة التي تسعى إلى نشر الفوضى في البلاد.



كما قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي:نحن شباب الصحفيين المهمومين بقضايا الوطن والمواطن نرفض مزايدة المعتصمات على النقابة صاحبه المواقف المشرفة والمشرقة في دعم ومساندة الدولة في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن.

و أضاف طوالة:انة حان الوقت على شرفاء المهنة أن يتصدوا إلي هذا الاعتصام المشبوه الذي يشوه صورة الصحافة والصحفيين ويعطي انطباع غير إيجابي عن دور الصحافة الوطنية في تأدية رسالتها السامية.

حيث أشار رئيس الجبهة إلي انة ليس معقولا ولامنطقيا أن تتحول النقابة إلي ستارا للعمليات المشبوهة التي تخدم أشخاص محبوسين في قضايا جنائية وليست قضايا رأي كما يروج أصحاب المصالح الخاصة والاجندات الكارهة للوطن.



وأوضح رئيس الجبهة إن رشا واخواتها يجب محاكمتهم بالقانون حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.