شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ": الألعاب الإلكترونية واحدة من أهم الاستثمارات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس رئيس اللجنة مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق عضو لجنه التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن" الألعاب الإلكترونية" واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها.

وأوصت اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلين عن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة وممثلين هم الاتحاد المصري الألعاب الإلكترونية من أجل استكمال مناقشة وبحث الدراسة المقدمة مع الوزارت والهيئات والجهات المعنية بمجالات الاستثمار في الألعاب الإلكترونية، وذلك خلال الاجتماعات القادمة للجنة.

وقالت اللجنة إنه نظرا لأهمية صناعة الألعاب الإلكترونية و التي يتوقع أن تكون «واحدة من أهم الاستثمارات الاقتصادية العالمية» و نظرا لما شهدته في السنوات الماضية من تطورًا كبيرًا حتى أصبحت صناعة هذه الألعاب من أكثر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، بل إن الكثير من التقنيات التي تستخدمها صناعة السينما ابتُكرت من الألعاب الإلكترونية، يبدو ذلك من التطورات التي حدثت في السنوات الماضية حيث أن ألعاب الكمبيوتر، قد أصبحت مجالًا واسعًا للابتكارات الفنية والعلمية .

وأشارت لجنة التعليم إلي من الممكن أن تحقق الالعاب الإلكترونية أثر اقتصادي مباشر وغير مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، حيث دائما ما يبحث الجميع نحو الاستثمار في الفرص التي سيحقق لهم عوائد مرتفعة، بالإضافة إلى دورها الهام كوسيلة لنشر وترويج الثقافة العربية والمبادئ الإسلامية.