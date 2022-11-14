شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للآثار: 34 موقع تراث طبيعى وثقافى بالقائمة التمهيدية للتسجيل باليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إنه تم وضع 34 موقع تراث طبيعي وثقافي مصري على القائمة التمهيدية للتسجيل بالقائمة العالمية للتراث باليونسكو، وإذا تم إدراجها تكون ضمن أكبر الدول المسجلة.

جاء ذلك اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب إيهاب زكريا عطا المقترح الأول بشأن تسجيل موقع وادى الحيتان في الصفحة الإلكترونية التعريفية لوزارة السياحة ضمن المواقع المصرية المصنفة من قبل منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي والاقتراح الثاني بشأن تسجيل مواقع بمدينة الإسكندرية القديمة كمواقع للتراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

ولفت "عشماوي"، إلي أن الآثار المسجلة حالياً علي قائمة التراث العالمى باليونسكو هى 7 فقط، وهو رقم ضعيف لا يتناسب مع مكانة مصر الأثرية والسياحية، لافتاً إلى أن الموقع من منطقة الأهرامات حتى دهشور منطقة أثرية مسجلة بالقائمة العالمية للتراث.

من جانبها أكدت وزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، أنه من المتوقع افتتاح المتحف اليوناني الروماني أحد أهم معالم مدينة الإسكندرية في حدث ضخم، قريبا.