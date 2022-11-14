شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة": تقديم ملف تسجيل "تل العمارنة" بقائمة التراث العالمى فبراير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، عن عزم الدولة المصرية تقديم ملف تسجيل "تل العمارنة" بمحافظة المنيا، بقائمة التراث العالمي، خلال انعقاد لجنة التراث العالمي في فبراير القادم .

جاء ذلك خلال لجنه الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، اقتراحين برغبة مقدمين من النائب إيهاب زكريا عطا أولهما بتسجيل موقع وادى الحيتان في الصحفة الإلكترونية التعريفية لوزارة السياحة ضمن المواقع المصرية المصنفة من قبل منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي، والثاني بشأن تسجيل مواقع بمدينة الإسكندرية كمواقع للتراث العالمى بمنظمة اليونسكو.

وفي سياق متصل، أكدت إنفاق نحو 50 مليون جنيه في إطار خطة متكاملة لانقاذ دير مارمينا بالاسكندرية الذي كان مهددا بالخطر بسبب المياة الجوفية، وجاهز للرفع من قائمة الآثار المهددة بالخطر، حيث تم الإرسال لمنظمة اليونسكو وفى انتظار بعثة الرصد.

وأشارت عبد الفتاح إلي أنه تم إعداد خطة لإدارة الموقع، وهي والتي خطوة بالغة الأهمية، مشيرا إلي أن هذا الأمر يجب أن يكون على رأس الأولويات لاسيما وأنه مصدر رئيسي للدخل إذا ادير بشكل جيد.

ونوهت عبد الفتاح إلي أن هناك قائمة مواقع مسجل وآخري تمهيدية، مشيرة إلي أن اللجنة الدائمة للآثار اجتمعت في 2019 لاختيار أماكن محدده للتسجيل في الإسكندرية القديمة وليس تسجيلها بالكامل كما كان مقترح سابقا.