شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة الشيوخ" تفتح ملف تسجيل مواقع بالإسكندرية كتراث عالمى بمنظمة اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنه الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، اقتراحين برغبة مقدمين من النائب إيهاب زكريا عطا، أولهما بتسجيل موقع وادى الحيتان في الصحفة الإلكترونية التعريفية لوزارة السياحة ضمن المواقع المصرية المصنفة من قبل منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي .

وطالب النائب إيهاب زكريا عطا بتسجيل وادي الحيتان في اليونسكو، مع وضع استراتيجية واضحة للاستفادة من المقومات الموجودة وتحقيق خطة التنمية المستدامة، لاسيما أن وادي الحيتان من المواقع السياحية الهامة.

وقال عطا إن تسجيل 7 مواقع فقط رقم ضئيل جدا رغم امتلاك مصر ثلث آثار العالم، في حين أن هناك دول لديها أكثر من 50 موقعا مسجلا، مطالبا بضرورة وضع استراتيجة واضحة للاستفادة من المواقع المسجلة خاصة فيما يخص السياحة البيئة.

كما استعرض النائب إيهاب زكريا عطا المقترح الثاني الخاص بتسجيل مواقع بمدينة الإسكندرية كمواقع للتراث العالمى بمنظمة اليونسكو، لافتاً إلي أن الإسكندرية تم تأسيسها حتي تكون عاصمة ثقافية، وبها مقومات أكبر مما يسوق لها.

وأشار زكريا، إلي أن الإسكندرية من المدن المعرضة للغرق ويجب علي العالم كله الوقوف لحمايتها خاصة والاهتمام العالمي بتاريخها والبعد الثقافي بها، منتقداً عدم الاستفادة من عمود السواري سياحيا.

من جانبها أوضحت داليا عبد الفتاح مستشار وزير السياحة للعلاقات الدولية، المواقع المسجلة كتراث فى مصر هما 7 مواقع فقط، والوزارة مسؤولة عن 6 مواقع فقط منها موضحة أن وادى الحيتان تابع لوزارة البيئة.

وأشارت عبد الفتاح إلي أن هذه المواقع تم تسجليها فى اليونسكو عام 1976، أثناء حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفى عام 2001 تم تسجيل سانت كاترين، ووادى الحيتان تم تسجيله فى اليونسكو فى 2005 لأسباب بيئية بحته.