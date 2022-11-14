شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم البيئة فى التشريعات الدولية تبدأ بغرامة وتصل للحبس.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "جرائم البيئة × التشريعات الدولية"، استعرض خلاله كيفية تصدى التشريعات الدولية لجرائم البيئة، وعلى رأسهم الدول العربية أبرزهم مصر والعراق وقطر وفلسطين تصدوا لجريمة التعدى على البيئة بالحبس والغرامة، والتشريعات فى بريطانيا وأستراليا تطبق الغرامة فقط، بينما ماليزيا وسنغافورة تصل للحبس دون غرامات، وإليكم التفاصيل كاملة:

جرائم البيئة × التشريعات الدولية.. مصر والعراق وقطر وفلسطين تصدوا لجريمة التعدى على البيئة بالحبس والغرامة.. التشريعات فى بريطانيا وأستراليا تطبق الغرامة فقط.. وماليزيا وسنغافورة تصل للحبس دون غرامات

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