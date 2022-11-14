سويلم يشارك في جلسة "الممارسات العالمية فى مجال المياه" ضمن مؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "الممارسات العالمية في مجال المياه" والتي نظمها البنك الدولي.

وبحسب بيان، أشار سويلم، في كلمته، إلي أن للتحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر مستعرضا المجهودات المبذولة من الدولة المصرية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فى قطاع المياه وتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ وخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبني إستراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية تضمن توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة ولكافة القطاعات المستخدمة للمياه.

وأوضح وزير الري، أنه ولمواجهة هذه التحديات فقد تم ويجرى تنفيذ مشروعات كبرى فى مجالات تأهيل الترع والصرف المغطى وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى وتأهيل المنشآت الكبرى والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، مشيراً إلى أن رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية.

ولفت إلى أهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بالقارة الأفريقية بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، ومراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب وأفريقيا وأن الحلول التي تعتمد علي تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.