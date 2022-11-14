خدع مغتربة بالزواج وسرقها بالإكراه.. القبض على حلاق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، القبض على حلاق، وشخصين آخرين لاتهامهم بسرقة سيدة سعودية الجنسية بالإكراه مستخدمين سلاحًا أبيض "سكين" على أحد الطرق العامة، بعدما أوهمها بالزواج وطلب منها مغادرة بلادها بغرض التعرف على أسرته.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ بلاغًا من المدعوة "آلاء.ب.ص"، 38 عامًا، سعودية الجنسية حول تضررها من المدعو "محمود.ح"، غير محدد بياناته لها.

وكشفت السيدة السعودية في بلاغها عن تعارفها على الشخص المذكور منذ عام تقريبًا أثناء عمله بكافيه بمنطقة جدة بالمملكة العربية السعودية، وبدأ في التواصل معها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى رغبته في الزواج منها، واتفقا على حضورها للبلاد لزيارة أهله، والتعرف عليهم، وإتمام إجراءات الزواج.

وأوضحت أنها وصلت إلى مصر منذ 3 أيام بتاريخ 11 نوفمبر 2002 عبر ميناء برج العرب الجوي بمحافظة الإسكندرية، وكان في استقبالها الشخص المذكور ورفقته شخصين آخرين واصطحبوها بسيارة ملاكي وتناولوا العشاء في أحد المطاعم، وبعد ذلك انصرفوا حتى وصلوا إلى طريق أبو عمر في نطاق مركز كفر الشيخ.

واتهمت السيدة السعودية الأشخاص الثلاثة بتهديدهم إياها عند وصولهم لطريق أبوعمر من خلال إشهار سلاح أبيض "سكين" بحوزة المتهم الأول نحوها بغرض سرقتها دون إحداث إصابات بها، وتمكن من سرقة مبلغ 4 آلاف ريال يمني، و3 آلاف و750 جنيهًا مصريًا، وسماعة إيربودز وتركوها على الطريق ومعها أغراضها الشخصية.

كشفت تحريات الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية عن وراء الواقعة عقب فحص بلاغها المتهم الأول الذي كان يتواصل معها وعرض عليها الزواج يدعى "محمود.أ.ع.م.ح"، 25 عامًا، حلاق، ويقيم بقرية الشمارقة التابعة لمركز كفر الشيخ.

ألقي القبض عليه، واقتيد إلى مركز شرطة كفر الشيخ و بمواجهته ببلاغ السيدة السعودية أقر بارتكابه الواقعة وبصحبته كل من "محمد.ح.أ.ر"، 24 عامًا، حاصل على دبلوم صناعة، و"محمد.ج.أ.س"، 24 عامًا، سائق، ويقيمان بنفس عنوان المتهم الأول قرية الشمارقة.

نجح ضباط مباحث المركز في إلقاء القبض عليهما، وضبط المسروقات، والسيارة الملاكي، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم جميعًا بالمذكورة تعرفت عليهم، وأقروا بارتكابهم الواقعة بغرض السرقة وفق بلاغها.

حُرر بذلك المحضر رقم 15230 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على المستشار يحي السقعان، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ والرياض أمر باستدعاء السيدة السعودية للاستماع لأقوالها، وذلك خلال بدء التحقيقات في الواقعة.