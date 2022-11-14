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سقوط شجرة على سيارة وتوكتوك.. 6 مصابين في حادث بالبحيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 6 أشخاص اليوم الإثنين، في حادث سقوط شجرة على مركبة توكتوك وسيارة "تومناية"، عند مدخل أبو عطا، مدينة النوبارية بالكيلو 80 الطريق الصحراوي.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة: "صابحة.ع.ي" 50، و "جليلة.ع.ا" 25 عامًا، و"فتحية.م.ا" 45 عامًا، و"فاطمة.ع.م" 15 عامًا، و"محمد.ا.ف" 18 عامًا، و"محمد.م.ع" 27 عامًا - وجميعهم مقيمون النوبارية.

جرى نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون التخصصي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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