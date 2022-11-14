تفاصيل الجلسة العامة غير الرسمية لتقييم COP27

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر الأطراف سامح شكري، اليوم 14 نوفمبر، الجلسة العامة غير الرسمية لتقييم COP27.

وبحسب بيان صادر عن إدارة المؤتمر، حث شكري الأطراف والمجموعات على التركيز على الوصول إلى نتيجة ناجحة. وأكد على ضرورة التوصل إلى نتيجة تتوافق مع أخلاقيات تنفيذ COP27 وتعزيز الالتزامات المناخية.

وقال شكري: لا يزال أمامنا الكثير من العمل إذا أردنا تحقيق نتائج هادفة وملموسة يمكننا أن نفخر بها.

وأضاف سامح شكري: يجب علينا الآن تغيير التروس واستكمال المناقشات الفنية بمزيد من المشاركة السياسية رفيعة المستوى.

وتابع أنه بعد التشاور مع الأطراف والمجموعات المشاركة في المفاوضات، تم وضع برنامج عمل للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات COP27، تضمن ما يلي:

- استمرار المفاوضات الفنية حول القضايا الرئيسية في إطار الهيئات الرئاسية حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر.

- استمرار المشاورات الرئاسية حول كافة القضايا قيد المناقشة.

كما ركزت المشاورات الوزارية على القضايا السياسية الرئيسية التي تتطلب قرارات ابتداء من يوم الأربعاء في 16 نوفمبر.

وفي بيانه بالجلسة العامة، حدد رئيس مؤتمر الأطراف الميسرين التقنيين المشاركين الذين سيتم تكليفهم بالعمل معًا من أجل صياغة ناجحة لبنود جدول الأعمال التي تم ترحيلها من اجتماعات الهيئات الفرعية.

وسيشمل ذلك عدة موضوعات وهي التخفيف، والتكيف، والخسارة والأضرار، والزراعة، والمساواة بين الجنسين، وتدابير الاستجابة.

وقال البيان الصادر اليوم: يبدو أن رئاسة COP27 ترى أنه سيتم حل جميع القضايا العالقة تقريبًا بحلول يوم الأربعاء (16 نوفمبر) صباحًا، لذا يمكن التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب بحلول اليوم الأخير من مؤتمر الأطراف، ولتحقيق ذلك، رحب رئيس مؤتمر الأطراف بالمشاركة المكثفة مع جميع الأطراف ، قائلاً: كما أود أن أؤكد أن باب الرئاسة ، وبابي على وجه الخصوص، يظل مفتوحًا لجميع الأطراف.

كما ذكر رئيس مؤتمر الأطراف: "هدفنا المشترك هو اعتماد قرارات واستنتاجات توافقية يوم الجمعة تشكل نتائج شاملة وطموحة ومتوازنة لمؤتمر شرم الشيخ".