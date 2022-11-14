صور.. تسرب غاز في قرية أبيس الثامنة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أنهى حي وسط الإسكندرية بالتنسيق مع شركات المرافق إصلاح كسر ماسورة غاز طبيعي بقرية أبيس الثامنة "كوبري التحرير"، ما نتج عنه تسرب الغاز، وذلك دون حدوث أي خسائر أو إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا يفيد حدوث كسر ماسورة غاز وانفجار المحبس بالقرية المشار إليها، انتقل يحيى زكريا، سكرتير عام الحي، ومسئولي شركات الغاز والمرافق إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث كسر بالماسورة وتسرب الغاز بالقرية، وجرى إغلاق محابس وخط الغاز المؤدي بواسطة الشركة المسئولة حتى جرى إصلاح الكسر بشكل كامل.

ووفقا للحي، جرى إصلاح الكسر وجاري إعادة الشيء لأصله بواسطة اداراتي المتابعة والطرق، في إطار الاهتمام بشبكة المرافق العامة ورفع المعاناة عن المواطنين.