بعد عودة الجثمان من أمريكا.. تشييع جنازة الفنان سامي فهمي في الإسكندرية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

شيع العشرات جنازة الفنان الراحل سامي فهمي، عقب صلاة العصر، اليوم الإثنين؛ من مسجد العمري بمنطقة كرموز، ليوارى الثرى بمدافن العامود غرب الإسكندرية.

اقتصرت الجنازة على حضور شقيقته عايدة فهمي، والفنان محمود عامر؛ إلى جانب عدد من الأقارب والأصدقاء.

وأبدت الفنانة عايدة فهمي، شقيقة الراحل سامي فهمي، استيائها من ما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية عن وفاتها مع شقيقها، مطالبة بتصحيح الأخبار المغلوطة عن وفاتها؛ فيما رثت شقيقها قائلة كان أكثر من أخ كان الأب والابن والسند.

وكان أعلنت أسرة الفنان الراحل سامي فهمي عن موعد ومكان العزاء، والمقرر إقامته اليوم بدار مناسبات مسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية عقب صلاة المغرب.

وتوفي أمس الأحد الفنان سامى فهمى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 76 عاما؛ وهو أحد النجوم الذين برعوا في تقديم أعمال فنية ناجحة وشقيقته الفنانة عايدة فهمي.

الفنان سامي فهمي عرفه الجمهور من خلال أدائه لدور “سلطان” في المسلسل الشهير “حكايات ميزو” عام 1970 أمام النجم الراحل سمير غانم.

ترك فهمي التمثيل وهاجر لأمريكا 30 عاما، وأنشأ سلسلة مطاعم ولقب بـ"ملك الأكلات الخفيفة" فأصبح "عمدة المصريين" في نيويورك.

بدأ نشاطه الفني منذ عام 1969 عندما شارك في مسرحية “القاهرة في ألف عام” مع سعيد صالح وفيما بعد قدم على خشبة المسرح مرة أخرى عام 1979 مسرحية “الدخول بالملابس الرسمية” مع سهير البابلي وأبو بكر عزت.

شارك في عدة مسلسلات أهمها “حكايات ميزو، فرصة العمر، برج الحظ، على هامش السيرة، الأيام، زينب والعرش، محمد رسول الله” كما قدم في السينما عدة أفلام ومنها “زائر الفجر، ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، اعتداء، لست شيطانا ولا ملاكا”.

وآخر ما قدمه كان مسلسل “الصياد والحب” مع سمير غانم و”عش المجانين” مع محمد عوض عام 1983.