يصل إلى 100 جنيه.. رفع أسعار الأسمنت في بعض الشركات بعد زيادة الدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن بعض شركات الأسمنت رفعت سعر الطن بين 50 جنيها و100 جنيه منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وحتى الآن.

ووفقا لقول رئيس غرفة مواد البناء، فإن متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع يتراوح حاليا بين 1355 جنيها و1500 جنيه، ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك بين 1600 و1700 جنيه.

وأرجع الزيني ارتفاع أسعار الأسمنت ببعض الشركات إلى زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي سبب ارتفاعا في التكلفة الإنتاجية للأسمنت، وبالتالي صعود سعر المنتج النهائي بالأسواق.

وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع أكثر من 4 جنيهات حتى الآن، وذلك بعد حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي يوم الخميس 27 أكتوبر ومن بينها اتباع نظام سعر صرف مرن، أي تحرير سعر الصرف، ليصل سعر الدولار في البنوك حاليا إلى أكثر من 24 جنيها.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارا خلال يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وتم مد القرار لمدة عام آخر في أغسطس الماضي.