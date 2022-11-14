معيط: نعول على دعم أمريكا لقضية المناخ وتوفير التمويل لدول أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تعوِّل كثيرًا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ، وتوفير التمويل اللازم للدول الأفريقية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف معيط أن ذلك يأتي خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من موجة تضخمية عالمية حادة، ناتجة عن "كورونا" والحرب في أوروبا، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أليكسيا لاتورتو مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية، ودانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى متانة وعمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، وشهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

وأكد أن مصر حريصة على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإيمانها بدوره المحوري في عملية التنمية المستدامة حيث تتيح له فرصًا استثمارية كبرى خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراعة المستدامة والطاقة والنقل النظيف؛ بما يسهم في التوسع في الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير أهمية زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية، في توفير تمويلات بتسهيلات ميسرة للدول الناشئة والأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن مازالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الأفريقية.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية حيث لم تستخدم الضمانات بالشكل الكافي التي أسهمت خلال السنوات العشرة الماضية - وفقًا للدراسات- في خفض تكلفة التمويل بالدول بنسبة 3.3%.

وذكر أن ذلك يأتي على نحو يحفزه للمطالبة بالتوسع في هذه الضمانات وربطها بالأهداف البيئية والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية؛ من أجل تحقيق أقل تكلفة للاقتراض الأخضر، بالإضافة إلى حشد مصادر للتمويل الخاص والمختلط، وإطالة آجال الاستحقاق، مع تسجيل تصنيف ائتماني أعلى للإصدار.