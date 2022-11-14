زيلينسكي يزور مدينة خيرسون الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ف ب

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، منطقة خيرسون المدينة الرئيسية في جنوب البلاد التي استُعيدت من الروس الأسبوع الماضي، حسبما أفاد مصدر في الرئاسة الأوكرانية.

وانسحبت القوات الروسية من خيرسون قبل أيام بعد ثمانية أشهر على احتلالها، تاركة الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة.

ويشكو كثير من السكّان من أنّ القوّات الروسيّة التي أنهت إخلاء المدينة الجمعة بعد ثمانية أشهر من وجودها فيها، قد عاثت خرابًا في أرجائها.

وشهدت المدينة الأحد أجواء من البهجة، إذ رُفِعت فيها الأعلام الأوكرانيّة وتعانق سكّانها مع جنود كييف فيما أطلقت السيّارات أبواقها تعبيرًا عن الفرح، حسبما أفاد صحافيّو وكالة فرانس برس.

كما شوهدت مركبات عسكريّة مدمّرة ومبان مشوّهة بينما انتشرت رائحة أخشاب محترقة في هذا الميناء الاستراتيجي المطلّ على البحر الأسود والذي كانت الحرب لا تزال مستعرةً فيه منذ بضعة أيّام.

وتابع زيلينسكي مساء الأحد "القوّات الروسيّة التي كانت تحتلّ جزءًا من خيرسون استعاده الجيش الأوكراني، قد ارتكبت فيه "فظائع" سبق أن اقترفتها في مناطق أوكرانيّة أخرى كانت تحتلّها.

بينما شدد الكرملين الإثنين، على أن خيرسون لا تزال جزءا من روسيا، وذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدينة الجنوبية التي انسحبت منها قوات موسكو الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن تلك الزيارة "نترك الأمر من دون تعليق" لكنه أضاف "تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية".

بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن محققين أوكرانيين اكتشفوا أكثر من 400 جريمة حرب روسية وعثروا على جثث جنود ومدنيين في المناطق التي جرى تحريرها من إقليم خيرسون. وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "وثق المحققون بالفعل أكثر من 400 جريمة حرب روسية. عُثر على جثث لمدنيين وجنود".

وقال زيلينسكي إن "الاستقرار واستعادة سيادة القانون" عادا إلى 226 مركزا سكانيا تضم أكثر من 100 ألف شخص، وإن عمليات اعتقال الجنود والمرتزقة الروس مستمرة.