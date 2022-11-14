بنك ناصر يرفع سعر العائد على شهادة "إيد واحدة" للأطباء إلى 12.25% سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قرر بنك ناصر الاجتماعي رفع العائد على الشهادة المخصصة للأطباء تحت اسم "إيد واحدة" أجل 3 سنوات إلى 12.25% سنويا كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه من جهود، بحسب ما ذكره البنك اليوم الاثنين.

وقال محمد عشماوي، الرئيس التنفيذي لبنك ناصر، إن استمرار البنك في تقديم شهادة للأطباء جاء في إطار استمرار دعمه للمنظومة الصحية وجهود الأطباء والكوادر الطبية والصيادلة، واستمراراً لنجاح شهادة "إيد واحدة".

وأضاف أن قيمة الشهادات سواء "رد الجميل" أو "إيد واحدة" تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2 مليون جنيه، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع.

كما يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة وفقا للقواعد التي يقرها البنك، بحسب البيان.

ويمكن شراء الشهادة بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصية والرقم التأميني.