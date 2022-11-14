تعيين 9 أساتذة جدد في كليات جامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس الجامعة، على تعيين 9 أساتذة بعدد من كليات الجامعة.

تضمنت الموافقة الإجراءات التالية في كلية الطب علي تعيين 3 أساتذة وهم الدكتورة إيناس عبد الحميد محمود حسين أستاذاً بقسم الطفيليات الطبية، والدكتورة صفاء عبد الستار أحمد خالد أستاذ أمراض الدم الإكلينيكية وزرع النخاع بقسم الأمراض الباطنة، والدكتورة دينا محمد السيد حبيب أستاذاً بقسم أمراض النساء والتوليد بالكلية.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتورة أمل أحمد حسن شحاتة أستاذاً بقسم الإحصاء والتأمين تخصص تأمينات عامة بكلية التجارة، وفي كلية الحقوق تعيين الدكتور عثمان محمد عبد القادر عثمان أستاذاً بقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية بالكلية، بينما في كلية الخدمة الإجتماعية فقد نصت القرارات على تعيين الدكتورة نجوي فيصل سيد إبراهيم أستاذ بقسم خدمة الجماعة بالكلية.

كما قرر المجلس الموافقة على تعيين الدكتور أحمد زايد عبد الله زايد أستاذاً في الجغرافيا الطبيعية تخصص الجيومورفولوجيا بقسم الجغرافيا بكلية الآداب، والدكتورة أماني حسين محمد حسن أستاذ في الجغرافيا الطبيعية تخصص جغرافيا البيئة بالكلية، كما تضمنت القرارات أيضاً في معهد جنوب مصر للأورام على تعيين الدكتور علي زيدان تهامي محمد أستاذاً بقسم جراحة الأورام بالمعهد.