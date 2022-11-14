لدعم حقوق المكفوفين.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر التابعة لها، احتفالية باليوم العالمي للعصا البيضاء، بعد غد الأربعاء، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس زايدل وجمعية عطاء الخيرية.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن الاحتفالية تهدف إلى إلقاء الضوء على المكفوفين في مصر لنشر الوعي عن حقوقهم، وأهمية استخدام العصا في حياة المكفوفين والسير بها بشكل آمن في طريق ممهد، والمشاكل التي يوجهونها، وحث الجهات المعنية والمجتمع المدني على القيام بدورهم وواجبهم تجاههم.

وتتضمن فعاليات الحدث هذا العام فقرات عديدة منها عرض تقديمي عن تطور العصا البيضاء وتحويلها إلى عصا ذكية، وعرض تقديمي آخر عما قدمته مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر خلال عشرون عامًا منذ افتتاح مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى قيام مجموعة من الأطفال المكفوفين بتقديم مسرح عرائس شاركوا في تصنيع عرائسه بأنفسهم.

ويتضمن الحفل أيضًا عرض مسرحي عن مشاهير المكفوفين وعن تميزهم في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى فقرة عزف آلة الكمان التي سوف تقدمها طفلة من رواد مكتبة طه حسين، وأخيرًا سوف تقدم مدرسة النور للبنات المكفوفات عرض راقص في ختام اليوم.