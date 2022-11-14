14 نوفمبر , 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ ف ب).
أفادت السلطات الإندونيسية، اليوم، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بعارض صحي بعيد وصوله إلى قمة مجموعة العشرين.
وأشار مصدران في الحكومة الإندونيسية إن لافروف يعالج من مرض في القلب.
لكن وزارة الخارجية الروسية أصدرت بياناً في وقت لاحق نفت فيه نقل لافروف إلى أي مستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل لافروف إلى المستشفى بعد إصابته بعارض صحي في إندونيسيا... والخارجيّة تنفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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