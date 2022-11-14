نقل لافروف إلى المستشفى بعد إصابته بعارض صحي في إندونيسيا... والخارجيّة تنفي 

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ ف ب).

أفادت السلطات الإندونيسية، اليوم، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بعارض صحي بعيد وصوله إلى قمة مجموعة العشرين.

وأشار مصدران في الحكومة الإندونيسية إن لافروف يعالج من مرض في القلب.

لكن وزارة الخارجية الروسية أصدرت بياناً في وقت لاحق نفت فيه نقل لافروف إلى أي مستشفى.