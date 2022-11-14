قتلى وجرحى في قصف لـ«الحرس» الإيراني استهدف كردستان العراق

14 نوفمبر , 2022
من قصف إيراني سابق لأربيل (أرشيفية)
قال رئيس بلدية مدينة كويا في إقليم كردستان العراق، طارق الحيدري، إن شخصاً واحداً على الأقل قُتل وأصيب عشرة آخرون، بعد أن أصابت صواريخ مواقع حزبيّة كرديّة في كويا، بالقرب من أربيل عاصمة الإقليم.
وأفادت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية أن «الحرس الثوري» الإيراني استهدف اليوم، ما وصفتها بأنها «جماعات إرهابية» في إقليم كردستان العراق بضربات صاروخية وطائرات مسيّرة.
وشن الحرس الثوري هجمات على قواعد المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة في الإقليم الواقع بشمال العراق منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول.
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