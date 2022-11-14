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فيديو لحظة القبض على «منفذة تفجير إسطنبول» .. وزير الداخلية التركي يرفض التعزية المقدمة من السفارة الأمريكية

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن وزير الداخلية التركي عدم قبول التعزية المقدمة من السفارة الأمريكية ويؤكد رفضها ، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية.

وكشفت التحقيقات التي نشرتها وسائل الإعلام التركية عن أن ،منفذة تفجير إسطنبول اعترفت أثناء التحقيق بتلقيها تدريبات من قبل تنظيم "بي كي كي/بي واي دي/واي بي جي" الإرهابي وتسللها إلى تركيا من عفرين السورية .

وأنها تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" في مدينة كوباني (عين العرب) السورية.

وقال وزير الداخلية التركي إن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان اليوم الإثنين لو لم يتم إلقاء القبض عليهم .

وفحص الأمن التركي تسجيلات 1200 كاميرا وأوقف 46 مشتبها في مداهمات استهدفت 21 عنوانا

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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