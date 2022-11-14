انت الان تتابع خبر تسريبات: الموازنة لن تخلو من العجز المالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شكّل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة لمتابعة قانون الموازنة وتحديد القيمة الاجمالية وسعر النفط، في وقت تشير تسريبات الى أنّ الموازنة لن تخلو من العجز المالي الذي ربما قد يصل الى ثلاثين بالمئة رغم الوفرة المالية الحالية .

توجّه حكومي وسعي نحو إنجاز قانون الموازنة العامّة تمثّل بتشكيل لجنة مصغّرة تقع على عاتقها مراجعة مسودة القانون قبل إرسالها إلى البرلمان، يسبقها إجراء تعديل جوهري عليها لتصبح وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي وأسعار النفط في الأسواق العالمية.

مصادر قالت أنّ القيمة الإجمالية للموازنة العامّة تُقدّر بحدود مئة واربعين تريليون دينار بعجز مالي يقدّر بـ اربعين تريليوناً أي بنسبة ثلاثين بالمئة، في وقت تشير تسريبات الى أنّ سعر برميل النفط في الموازنة سيتمّ إحتسابه بخمسة وستين دولارا للبرميل الواحد، أمر وصفه المراقبون بخيبة أمل جديدة إن صحّت تلك التسريبات.

واعتبر مختصّون أنّ تأخّر إقرار الموازنة من شأنه أن يؤثّر بشكل سلبي على المشاريع الاستثمارية وتأخّر المشاريع المستمرّة، إضافة الى توقّف الأنشطة الإقتصادية للأسواق.