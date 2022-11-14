انت الان تتابع خبر بعد الاعتداء عليه.. بطل مسلسل "الحسن والحسين" الأردني يدخل في غيبوبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي إن "الفنان طلفاح تعرض لاعتداء مجهول سبب له نزيفًا في الدماغ وغيبوبة أثناء إقامته في جمهـورية مصر".

ولفت نقيب الفنانين الأردنيين إلى أن "طلفاح" يرقد حاليًا في المستشفى وهو في حالة خطيرة بعد إصابته بنزيف في الدماغ أدى لدخوله في غيبوبة.



وأضاف العبادي أنه تم التواصل مع السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، وهو يتابع مع السلطات الأمنية المصرية تفاصيل الحادثة.

وتمنى العبادي الشفاء العاجل لزميله طلفاح، مطالباً بالتدخل الرسمي السريع لكشف ملابسات الحادث الأليم.

من جانبه، قال مصدر مسؤول في مصر، إن السلطات المصرية فتحت تحقيقا في الواقعة للوقوف على تفاصيلها، مشيراً إلى أنه غير معلوم ما إذا كان طلفاح دخل في غيبوبة كاملة من عدمه، وهو يخضع للإجراءات الطبية اللازمة حالياً.



ولم يصدر أي توضيح رسمي يكشف عن المتسبب بإصابة الفنان الأردني، أو حتى تفاصيل القضية وسط غموض يلف القضية.

والفنان طلفاح هو فنان أردني مسرحي وممثل بارز على الساحة الأردنية، حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك عام 1997، بدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسلات (رأس غليص، الأمين والمأمون، دعاة على أبواب جهنم)، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال منها (الحسن والحسين، الرحيل).

