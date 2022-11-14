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الكشف عن رد فعل مدرب ولاعبي اليونايتد على تصريحات رونالدو "المثيرة"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438082-638040118664276595.jpg

2022-11-14 | 09:35

الكشف عن رد فعل مدرب ولاعبي اليونايتد على تصريحات رونالدو "المثيرة"

1,632 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة

كشف تقرير عن رد فعل إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولاعبي الشياطين الحمر، على تصريحات زميلهم ضد الجهاز الفني والإدارة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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