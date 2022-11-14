الكشف عن رد فعل مدرب ولاعبي اليونايتد على تصريحات رونالدو "المثيرة"

الخليج 365 - رياضة

كشف تقرير عن رد فعل إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولاعبي الشياطين الحمر، على تصريحات زميلهم كريستيانو رونالدو ضد الجهاز الفني والإدارة.

