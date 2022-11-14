انت الان تتابع خبر الكشف عن رد فعل مدرب ولاعبي اليونايتد على تصريحات رونالدو "المثيرة" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438082-638040118664276595.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-14 | 09:35
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الخليج 365 - رياضة
كشف تقرير عن رد فعل إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولاعبي الشياطين الحمر، على تصريحات زميلهم كريستيانو رونالدو ضد الجهاز الفني والإدارة.
كشف تقرير عن رد فعل إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولاعبي الشياطين الحمر، على تصريحات زميلهم كريستيانو رونالدو ضد الجهاز الفني والإدارة.
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