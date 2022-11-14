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مدى قانونية عقد زواج «المُدمن أو السكران» ومتى يكون باطلا؟.. نقلا عن "برلماني"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "مدى صحة عقد زواج المُدمن أو السكران من عدمه"، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع زواجه "باطل" حال وصوله لمرحلة "مسلوب الإرادة"، واشترط الإرادة الحرة السليمة لكافة التصرفات القانونية، وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة، خاصة وأننا نسمع في كثير من الأحيان عن طلاق السكران ولكن زواجه من الأمور المستحدثة رغم تناولها في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية، ولكن من الناحية القانونية قد لا تكون مثارة بشكل واضح، وإليكم التفاصيل كاملة:   

عن حديث الساعة.. مدى صحة عقد زواج المدمن أو السكران من عدمه.. المشرع اعتبر زواجه "باطل" حال وصوله لمرحلة "مسلوب الإرادة".. واشترط الإرادة الحرة السليمة لكافة التصرفات القانونية.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة   


                                        برلمانى 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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