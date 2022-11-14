شكرا لقرائتكم خبر عن مدى قانونية عقد زواج «المُدمن أو السكران» ومتى يكون باطلا؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "مدى صحة عقد زواج المُدمن أو السكران من عدمه"، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع زواجه "باطل" حال وصوله لمرحلة "مسلوب الإرادة"، واشترط الإرادة الحرة السليمة لكافة التصرفات القانونية، وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة، خاصة وأننا نسمع في كثير من الأحيان عن طلاق السكران ولكن زواجه من الأمور المستحدثة رغم تناولها في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية، ولكن من الناحية القانونية قد لا تكون مثارة بشكل واضح، وإليكم التفاصيل كاملة:

عن حديث الساعة.. مدى صحة عقد زواج المدمن أو السكران من عدمه.. المشرع اعتبر زواجه "باطل" حال وصوله لمرحلة "مسلوب الإرادة".. واشترط الإرادة الحرة السليمة لكافة التصرفات القانونية.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة



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