شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة الشيوخ" تناقش تسجيل مناطق بالإسكندرية كمواقع للتراث العالمى باليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، خلال اجتماعها اليوم، اقتراحين برغبة المقدمين من النائب إيهاب زكريا عطا بشأن تسجيل موقع وادي الحيتان في الصفحة الإلكترونية التعريفية لوزارة السياحة ضمن المواقع المصرية المصنفة من قبل منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي، والمقترح الثاني تسجيل مواقع بمدينة الإسكندرية كمواقع للتراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، شاركت مؤخرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، واستعرضت عددا من البرامج والأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة ضمن مشروع حياة كريمة، حيث أشارت إلى مشروع "كشك كتابك" والذي يقام تحت إشراف الهيئة العامة للكتاب، ويهدف إلى وصول المنتج الثقافي من الكتاب إلى قرى مشروع حياة كريمة.

كذلك المشاركة في مشروع حياة كريمة من خلال تطوير الوعي، عبر إقامة أنشطة ثقافية وورش فنية، تنظيم مسابقات، عرض مسرحيات، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرة إلى إلى أن الهيئة تلعب دورا بالغ الأهمية، حيث إنها الذراع الطولى للوزارة، والقادرة على الوصول إلى القرى والنجوع، ومن خلالها يمكن الكشف ومن ثم رعاية ودعم المبدعين.