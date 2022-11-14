إنتهاء الاختبارات الإلكترونية لوظيفة معلم مساعد بمحافظة الدقهلية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منة الله عبدالرحمن:

تنتهي اليوم الاختبارات الإلكترونية، لشغل 14 ألفاً و 813 وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» بمركز تقييم القدرات والمسابقات، للمتقدمين من أبناء محافظة الدقهلية، من إجمالي 60 ألفاً و 719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن يتم إجراء اختبارات المتقدمين من محافظة كفر الشيخ يومي 16 و 17 نوفمبر، والمنيا يومي 19 و20 نوفمبر، ثم محافظة الشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر، ثم الإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه، والبحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر.

ويعقد اختبار المتقدمين من محافظة الفيوم في 30 نوفمبر الجاري، واختبار المتقدمين من محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل، ومحافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر، و محافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر، ثم محافظة بني سويف يومي 7 و 8 من الشهر نفسه،ومحافظة مطروح 10 ديسمبر، و محافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر، ثم محافظة الإسكندرية 12 ديسمبر،و محافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر، على أن يعقد اختبار المتقدمين بمحافظة القاهرة 14 ديسمبر.

وسيتم استعلام المتقدمين عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.