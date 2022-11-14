لبنان: استخدام إسرائيل أجوائنا لقصف سوريا انتهاك سافر للقوانين الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (أ ش أ)

استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية استخدام طائرات حربية إسرائيلية للمجال الجوي للبنان، لتنفيذ هجمات على سوريا، مؤكدة أن الوزارة تحتفظ بحق تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة في نيويورك فور توافر كافة المعطيات الأمنية.. مؤكدة أن الاعتداءات تشكل انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية -في بيان اليوم الإثنين، القصف الإسرائيلي لمطار الشعيرات في سوريا، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى وتسبب بأضرارٍ مادية، مبدية كامل تضامنها في هذا الإطار مع سوريا.

وأكدت الوزارة، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية وخرقًا لسيادة لبنان من خلال انتهاك مجاله الجوي من الطائرات الحربية الإسرائيلية لتنفيذ هجومها، وتهديدًا مباشرًا لسلامة الملاحة المدنية في الأجواء اللبنانية، وللسلم والأمن الدوليين.

وكانت وسائل إعلام قد أكدت أن القوات الإسرائيلية نفذت عدوانا جويا أمس، من اتجاه طرابلس - الهرمل شمال لبنان مستهدفا مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص.