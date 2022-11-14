إنطلاق مؤتمر "دور المؤسسات في الحفاظ على القيم" بكلية الشريعة بأسيوط.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق غدًا فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأسيوط بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان: «دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية في الحفاظ على القيم المجتمعية»، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 16 من نوفمبر الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

يستهدف المؤتمر بيان دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية في الحفاظ على القيم المجتمعية، من خلال مجموعة من المحاور المهمة؛ حيث يتناول المحور الأول: مفهوم القيم المجتمعية، ومنزلتها في الأديان السماوية، والقوانين الوضعية وعلاقتها بالهوية، والنظام العام.

أما المحور الثاني فيستهدف بيان دور المقاصد الشرعية في الحفاظ على القيم المجتمعية، كما يناقش المحور الثالث المسؤولية الشرعية والقانونية للمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والثقافية في الحفاظ على القيم المجتمعية، في حين يستعرض المحور الرابع: تراجع القيم المجتمعية من حيث الأسباب والآثار وطرق العلاج، ويستهدف المحور الخامس: بيان موقف المؤسسات الدولية من القيم المجتمعية، وأثر ذلك على الهوية المجتمعية.