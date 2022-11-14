جوتيريش يدعو أطراف اتفاق تيجراي للسلام للمضي قدمًا لترجمته إلى واقع ملموس

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (أ ش أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أطراف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كبار قادة الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، إلى المضي قدما على وجه السرعة في ترجمة هذا الاتفاق إلى تحسينات ملموسة للمدنيين على الأرض، بما في ذلك تسريع تيسير وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

ورحب "جوتيريش" -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- بالاتفاق الذي يمهد للوقف الدائم للأعمال العدائية، وأثنى على الجانبين لتوقيعهما اتفاق السلام، مشيدا بجهود فريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى على عمله في تسهيل هذا الاتفاق.

وأشار جوتيريش، إلى أن الاتفاق يعد خطوة أولى حاسمة تمهد الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة دون عوائق واستئناف الخدمات العامة، مؤكدًا أن التكلفة البشرية لهذا الصراع مدمرة.

وكان الأمين العام قد جدد استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه العملية الحاسمة، وحث جميع الإثيوبيين على اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام، متعهدًا بتقديم دعم الأمم المتحدة الكامل.