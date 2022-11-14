أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار بيع الدينار البحريني، والريال القطري مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، بينما ارتفع سعر بيع الدينار الأردني.

ويرصد الخليج 365 أسعار عدد من العملات العربية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 76.30 جنيه للشراء بتراجع قرش، و79.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 6.47 جنيه للشراء، و6.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 6.63 جنيه للشراء، و6.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 62.89 جنيه للشراء، و64.70 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

سعر الريال القطري: 6.24 جنيه للشراء، و6.66 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الأردني: 33.85 جنيه للشراء، و34.38 جنيه للبيع بزيادة قرش.