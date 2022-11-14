شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يؤكد أن افتتاح جامع الشيخ زايد بإندونيسيا يعبر عن الترابط والمحبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين، بافتتاح جامع الشيخ زايد، في مدينة سولو بإندونيسيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدنا بافتتاح جامع الشيخ زايد في مدينة سولو الجميلة في إندونيسيا برفقة صديقي الرئيس جوكو ويدودو".

محمد بن زايد يؤكد أن افتتاح جامع الشيخ زايد بإندونيسيا يعبر عن الترابط والمحبة

وأضاف الشيخ محمد بن زايد، أن افتتاح المسجد "مبادرة تعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد رحمه الله.. نسأل الله تعالى أن يديم الخير والسعادة على الشعب الإندونيسي".

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، سبل تعزيز علاقات البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من الرئيس جوكو ويدودو.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الإندونيسي - خلال اللقاء الذي جرى في مقر الرئيس جوكو ويدودو في مدينة سولو - الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين والحرص المشترك على مواصلة البناء عليها للارتقاء بتعاونهما إلى مجالات أرحب تواكب متطلبات التنمية المستدامة حاضرًا ومستقبلًا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى أهمية القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين " G20" في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تؤثر على التنمية والاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالجهود التي يبذلها الرئيس جوكو ويدودو في هذا الشأن في ظل رئاسة إندونيسية للقمة الحالية.

عقب وصوله إلى إندونيسيا، افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين، مسجد الشيخ زايد بمدينة "سولو" بحضور الرئيس جوكو ويدودو.

المسجد المبني على نفس التصميم الهندسي لجامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، تم إنشاؤه بمكرمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المسجد لا يحمل فقط اسم وشكل جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي الذي يعد أحد أكبر وأشهر مساجد العالم، بل إنه سيحمل أيضا نفس الرسالة الراقية الداعية لنشر قيم التسامح وغرس مفاهيم الإسلام الصحيح.

يجسد المسجد أيضا على أرض الواقع فكر ورؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تعزيز الأخوة الإنسانية ونشر رسالته الحضارية الداعية للتسامح والتعايش وتعزيز التضامن الإسلامي.

ويعبر المسجد في الوقت نفسه عن رؤية دولة الإمارات وقيادتها الملهمة في تعزيز العلاقات الإنسانية، ومحطة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

مسجد الشيخ زايد في إندونيسيا لن يكون بمثابة دار عبادة فقط، بل سيكون صرحا تعليميا وثقافيا وإنسانيا، إضافة لكونه مركزا اجتماعيا ودعويا يجسّد على أرض الواقع قيم الإسلام السمحة ورسالته الراقية.

وبعد افتتاحه ينضم المسجد في إندونيسيا إلى قائمة من المساجد تحمل الاسم ذاته أنشأتها دولة الإمارات حول العالم؛ لتكون صروحا علمية وثقافية تؤدي رسالة حضارية تدعو للتسامح والتعايش ووالانفتاح على الآخرين.

أبرزها في آسيا مسجد الشيخ زايد في نينجشيا بالصين، الذي يشمل في أروقته أماكن للصلاة تستوعب أكثر من 6 آلاف مصل، وكذلك في إفريقيا مسجد الشيخ زايد في نيروبي بكينيا الذي يعد أكبر مركز إسلامي في منطقة القرن الأفريقي ويستوعب 15 ألف مصل، وكذلك مسجد الشيخ زايد في منطقة فم ازكيد بإقليم طاطا جنوب شرقي المملكة المغربية، والذي يتسع لنحو 3500 مصل.

وفي إثيوبيا، يعد مسجد الشيخ زايد في أديس أبابا أحد المعالم الإسلامية البارزة كونه يعد منارة للعلم والمعرفة ومركزا لترسيخ وتعميق الثقافة الإسلامية ومفاهيمها وقيمها السمحاء، ويعتبر ثاني أكبر جامع بدولة إثيوبيا.

وفي أوروبا، توجد العديد من المساجد التي تحمل اسم الشيخ زايد، بينها في ستوكهولم بالسويد الذي يتسع إلى 2000 مصل في الأيام العادية و5000 مصل في الأعياد، ومسجد ومركز الشيخ زايد في "سلاو" غربي لندن بالمملكة المتحدة الذي يتسع المسجد لأكثر من ألف مصل، ومسجد الشيخ زايد في أوكسفورد بالمملكة المتحدة بسعة نحو 1000 مصل.