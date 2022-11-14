انت الان تتابع خبر أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب بارتفاع جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 0.9% إلى 96.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع 1.1% عند الإغلاق يوم الجمعة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.76 دولار للبرميل بارتفاع 80 سنتا أو 0.9% بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة 2.9%.



وارتفعت أسعار السلع الأساسية يوم الجمعة بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ولكن الإصابات بفيروس كوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت مؤسسة أي.إن.جي في مذكرة إن "أحدث تخفيف في متطلبات الحجر الصحي هو بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن من المرجح أن تحتاج السوق إلى مزيد من التيسير إذا كان هذا الحماس الأخير سيستمر".

وما زال طلب الصين على النفط من السعودية، أكبر مصدر في العالم، ضعيفا بعد أن طلبت مصاف كثيرة رفع كميات أقل من الخام في ديسمبر.



ولكن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع سعر النفط.