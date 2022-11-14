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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الإثنين، مسجد الشيخ زايد في مدينة سولو الإندونيسية بحضور رئيس البلاد جوكو ويدودو.

رئيس دولة الإمارات يفتتح مسجد الشيخ زايد بإندونيسيا (صور)

وتم إنشاء المسجد بمكرمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على نفس التصميم الهندسي لجامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي.

المسجد لا يحمل فقط اسم وشكل جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي الذي يعد أحد أكبر وأشهر مساجد العالم، بل إنه سيحمل أيضا نفس الرسالة الراقية الداعية لنشر قيم التسامح وغرس مفاهيم الإسلام الصحيح.

يجسد المسجد أيضا على أرض الواقع فكر ورؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تعزيز الأخوة الإنسانية ونشر رسالته الحضارية الداعية للتسامح والتعايش وتعزيز التضامن الإسلامي.

مسجد الشيخ زايد في إندونيسيا لن يكون بمثابة دار عبادة فقط، بل سيكون صرحا تعليميا وثقافيا وإنسانيا، إضافة لكونه مركزا اجتماعيا ودعويا يجسّد على أرض الواقع قيم الإسلام السمحة ورسالته الراقية.

ويعبر المسجد في الوقت نفسه عن رؤية دولة الإمارات وقيادتها الملهمة في تعزيز العلاقات الإنسانية، ومحطة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.



يشارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في أعمال القمة الـ17 لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20).

وتعقد القمة في جزيرة بالي في جمهورية إندونيسيا وتبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ويشارك في القمة -التي يترأسها جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا- قادة دول المجموعة وممثلو عدد من المنظمات الدولية.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وفدًا يضم كلًا من، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وعبد الله سالم الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا.

وفي وقت سابق من الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إن "قمة العشرين" في مدينة بالي الإندونيسية اجتماع عالمي مهم".

وقال رئيس دولة الإمارات في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر "قمة العشرين" في مدينة بالي الإندونيسية اجتماع عالمي مهم.. تسعدنا المشاركة فيه لطرح رؤية دولة الإمارات في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم ومنهجها في تعزيز التنمية المستدامة بما يخدم البشرية ومستقبل أجيالنا.

وتشارك دولة الإمارات في أعمال قمة مجموعة العشرين، التزاما بسعيها الدائم بتعزيز ودعم التعاون على المستوى الدولي.

الإمارات في قمة العشرين.. اقتصاد ديناميكي وطموح ذو مكانة عالية

ودولة الإمارات تشارك في القمة كواحدة من 4 دول تمت دعوتها، والمشاركة الثانية بعد الأولى في القمة التي ترأستها المملكة العربية السعودية.

وتسعى دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم.

خصص ملتقى أبوظبي الاستراتيجي التاسع، الإثنين، جلسته الأولى لبحث استراتيجية دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في مجال التنمية المستدامة والقوة الناعمة.

وتسلط هذه الجلسة الضوء على مستقبل استراتيجية دولة لإمارات في مجال التنمية المستدامة والقوة الناعمة، ورؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للبلاد في العقود المقبلة، وفق أجندة المؤتمر.

ويتحدث في الجلسة الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، ويديرها الكاتب والإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي.

وتعد الدكتورة ابتسام الكتبي مؤسِّسة ورئيسة مركز الإمارات للسياسات بأبوظبي، وهو من أهم مراكز التفكير في العالم العربي، وأستاذة العلوم السياسية في جامعة الإمارات.

ونتيجة للتقدير الواسع الذي تحظى به بوصفها من النخب السياسية المميزة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، عُينت عضوًا في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

كما اختيرت في عام 2018 ضمن قائمة أكثر خمسين امرأة تأثيرا في العالم العربي، وحصلت أيضًا في عام 2019 على جائزة "المرأة الأكثر تميزا" من مؤتمر القيادات النسائية العالمية، كما اختيرت في عام 2021 مستشارة في المفوضية العالمية لسياسات ما بعد الجائحة.

وتشغل حاليًا عضوية كل من مجلس إدارة معهد دول الخليج العربية في واشنطن، والمجلس الاستشاري العالمي لمؤسسة أوبزيرفر للبحوث في الهند، والمجلس الاستشاري لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، والمجلس الاستشاري الدولي لمؤسسة ميد-أور الإيطالية.

وصدر لها أخيرا ثلاثة هي "نموذج دولة الإمارات في بناء القوة: رؤية محمد بن زايد 2022"، و"نموذج دولة الإمارات في بناء القوة وتحولات سياستها الخارجية 2021"، و"العودة إلى الطاولات: اتجاهات المسألة الإيرانية في عهد الرئيس بايدن 2021".

أما الكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي يشغل منصب مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، وقد شغل سابقا منصب مدير عام تلفزيون الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، ومدير مركز التدريب الإعلامي في مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر بدبي.

وهو مساهم في عدد من المؤسسات الثقافية والإعلامية، فهو نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وعضو مجلس أمناء مجلس دبي الثقافي، وعضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين، وعضو المجلس الاستشاري لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الاتصال بجامعة الشارقة.

كما أنه يرأس تحرير مجلة "حروف عربية" التي تصدر عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي، فضلًا عن أنه كاتب مقال في جريدة "البيان". وهو حاصل على عدد من الجوائز المحلية، منها جائزة تريم عمران للصحافة في مجال كتابة العمود الصحفي، وجائزة لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن برنامج "قضية وطن"، وجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني لعام 2021-2022 فئة "بصمة قلم".