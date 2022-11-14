شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تستكمل مناقشة دراسة حول ظاهرة الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث لعلمى بمجلس الشيوخ، اجتماعا، اليوم، لاستكمال مناقشة دراسة حول الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.

يأتي الاجتماع لمناقشة الظاهرة من لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.