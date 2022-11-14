فائدة متناقصة وقسط متغير.. تفاصيل الحصول على شقة بالتمويل العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إنه لا يوجد أي اختلاف بين التمويل العقاري من الشركات أو البنوك، حيث يتبع الطرفان نفس القانون كما تكون نماذج العقود واحدة، لكن يوجد ميزة تنافسية لصالح البنوك، بسبب انتشار فروع البنوك في كل مكان بالجمهورية، لكن الشركات أكثر تخصصا من البنوك في مجال التمويل العقاري، حيث لدينا منتج واحد فقط بخلاف البنوك.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة حاليا نتوسع في تمويل العملاء العاديين وليس شرط أن تكون الوحدة ضمن مشروعات وزارة الإسكان، لكن يوجد بعض الشروط في الوحدة محل التمويل حيث يتطلب تقديم مستندات تفيد ملكية الوحدة وأنها بلا أي مخالفات سواء الوحدة أو العقار وتكون مسجلة في الشهر العقاري.

وتابع: "كما لابد من تقديم مستند دخل للعميل حيث يشترط أن يكون القسط أقل من 40% من الدخل، فإذا توافرت هذه الشروط يمكن أن يحصل على قرض التمويل العقاري".

وأشار إلى أن لدينا نوعان من الفائدة الأولى التي تتبع مبادرة البنك المركزي وهي حاليا 3% و8%، ويتم تمويل محدودى ومتوسطى الدخل، كما يوجد فائدة خارج مبادرة البنك المركزي والتي تتراوح بين 18% و19%.

وأوضح أن هذه الفائدة في بداية السنة كانت 13%، وحاليا تصل لـ19%، كما نلتزم بـ10 سنوات سداد، إلى أن تنخفض الفائدة مرة آخرى وتصل فترات السداد لـ15 و20 سنة، وهذه الفائدة متناقصة ومتغيرة.