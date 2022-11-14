تمنع تأثير الضوء.. "الاستعلامات" تكشف تفاصيل أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، أنَّه تمَّ إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة "Good water"؛ مصنوعة من مواد نباتية تستخدم أغطية مصنوعة من بوليمر حيوي مشتق من قصب السكر ما يُمكن من إعادة تدويرها.

وذكرت في منشور لها في "فيسبوك" أنها تُحافظ على نقاء المياه الأصلي (إذ تحمي المياه من تأثير الضوء)، للتخلص من ظاهرة استخدام الزجاجات البلاستيكية.

وأوضحت أنه جاء ذلك على هامش فعاليات قمة المناخ (COP27)؛ تماشيًا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة، وحازت “Good Water” اهتمامًا كبيرًا من جميع الأطراف المشاركة خاصةً رؤساء الدول المشاركة والمؤسسات المهتمة بحماية البيئة.

وعدَّدت أهمية العبوة التي تمثلت في:

- يقدم مشروع المياه الصديقة للبيئة "Good water"، أول عبوة مياه معدنية مصرية مصنوعة من مواد نباتية تستخدم أغطية مصنوعة من بوليمر حيوي مشتق من قصب السكر؛ ما يُمكن من إعادة زراعتها كنباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون.

- تتكون عبوة المياه صديقة البيئة "Good water"، بشكل أساسي من الخشب والألياف التي تُستَخرج من غابات مدارة بشكل مسؤول ومصادر أخرى صديقة للبيئة، فضلاً عن تعبئة المياه كرتونيًا، مع امتلاكها تأثيرًا بيئيًا أقل بكثير من التي تُستخدم في العبوات البلاستيكية أو الصفيح، كما تحافظ على نقاء المياه الأصلي (إذ تحمي المياه من الضوء) وتعقم قبل التعبئة.

- تتوافق فكرة المياه مصرية الصنع، مع المعايير البيئية المعتمدة دوليًا؛ لعدم استخدامها أي وقود حفري، كما يمكن إعادة استخدامها وتحللها في الطبيعة أسرع بكثير من البلاستيك المستخدم بشكل يومي.

- جاءت فكرة تأسيس شركة "Good water" عام 2022 على أيدي مجموعة من رواد الأعمال المصريين المهتمين بإنتاج تجربة شرب مياه معدنية صديقة للبيئة، للتخلص من ثقافة استخدام الزجاجات البلاستيكية، مع دعم مجموعة من المستثمرين الوطنيين للمشروع؛ ليتماشى مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.

- أطلقت "Good water" مرحلتها الأولى في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته (27) في مدينة شرم الشيخ، بعبوتها الزرقاء بسعة 500 مللي، ومن المقرر انطلاق وعرض "Good water"، لمنتجاتها في الأسواق المصرية بسعر اقتصادي مع بدايات العام المقبل 2023.