شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الرسوم الواردة فى قانون المجلس المصرى الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة رقم 12 من قانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، على رسوم محددة يتم فرضها بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك عن الخدمات التى سيتم تناولها السطور التالية:

يفــرض رسـم بحـد أقصي 80 ألـف جنيـه، وذلك عن الخدمات الآتية :

1.اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين .

2.اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها .

3.اعتماد المشرفين .

4. اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة .

5.عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه .

6.عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه .

ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، علي أن تئول نسبة 10% من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس.