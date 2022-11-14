"دينية الشيوخ" تدرس آثار تطبيق قوانين متعلقة باختصاصاتها وتمس مصالح المواطنين

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القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، لدراسة آثار تطبيق القوانين المتعلقة بنطاق اختصاصات اللجنة الدينية، والتي تمس مصالح المواطنين الأساسية.

وبحسب اللائحة الداخلية، لمجلس الشيوخ تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتي: الشؤون الدينية، والمساجد ودور العبادة والأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، والتعليم الأزهرى، والسياسات والتشريعات الخاصة بالشؤون الدينية والأوقاف، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.